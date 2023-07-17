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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متاح| رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة القاهرة

المرور
المرور

 رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة القاهرة.. نرصده خلال التقرير التالي وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم السيارة من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية “أون لاين”.

 رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة القاهرة

- يجب على مالك السيارة الدخول على  رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة القاهرة وهو بوابة مرور مصر الإلكترونية https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx 

- يجب على مالك السيارة فتح أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

- تنقلك هذه الأيقونة إلى موقع النيابة العامة.

- يجب على مالك السيارة اختيار أيقونة «الاستعلام».

- اضغط على زر استمرار.

- اختر نوع المخالفات التي ترغب في الاستعلام عنها «مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة».

- اختر «مخالفات رخص المركبات».

- اضغط استمرار.

- تظهر أمامك صفحة ويب جديدة، تُخيرك بين البحث عن مخالفات المركبات بكتابة رقم اللوحة «أرقام وحروف» أو «أرقام فقط».

- اضغط على زر «إجمالي المخالفات».

- تظهر أمامك قيمة المخالفات المستحقة على السيارة.

 

خطوات سداد مخالفات المرور اونلاين

- يجب على مالك السيارة الدخول إلى موقع النيابة العامة  https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx 

- اضغط على خدمات المرور.

- اضغط على أيقونة «الدفع».

- ثم اختر بين «مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة».

- أدخل كافة البيانات المطلوبة بدقة.

- يجب على مالك السيارة الضغط على أيقونه إجمالي المخالفات.

- تظهر قيمة المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة.

- اختر طريقة الدفع.

 

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023 “أون لاين”

 

- يجب على مالك السيارة الدخول على موقع النيابة العامة https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx 

- اختيار أيقونة خدمات نيابات المرور.

- اختر التظلمات.

- اختر منها التظلم على مخالفات رخصة المركبة أو رخصة القيادة.

- اكتب رقم الرخصة التي تريد الاستعلام عنها.

- تظهر قيمة المخالفات المستحقة والشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية بعدها اضغط على «موافق».

- تظهر البيانات الأساسية لـ رخصة القيادة أو السيارة.

- اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

- اضغط على زر إرسال الطلب. ‏

- يظهر بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به للمتابعة من خلال متابعة الطلبات عبر موقع النيابة العامة.

وتظهر نتيجة تظلم مخالفات المرور 2023 خلال 72 ساعة من تاريخ التقديم.

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