في 9 نقاط.. خبير اقتصادي يضع آلية عمل للارتقاء بحجم الصادارات المصرية

تقدم المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، بعدة مقترحات لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأضاف “المناسترلي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار، لزيادة حجم الصادرات ودعم الاقتصاد المحلي في إطار “رؤية مصر 2030”..

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، أن هناك عددٍ من الإجراءات التي يمكن من خلالها زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، وتشمل:

تعزيز التنافسية: يجب أن تعمل مصر على تعزيز التنافسية في منتجاتها المصدرة. يجب تحسين جودة المنتجات وتقديمها بأسعار تنافسية في الأسواق الدولية.

التنويع الاقتصادي: ينبغي على مصر تنويع قاعدة تصديرها وتوسيع نطاق المنتجات التي تصدرها ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير قطاعات جديدة وتعزيز الصناعات الموجودة.

تعزيز البنية التحتية: يعد تطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات والطاقة أمرًا حاسمًا لتعزيز إمكانية تصدير المنتجات. يجب أن تعمل مصر على تحسين الطرق والموانئ وتوفير بنية تحتية عالية الجودة.

تعزيز التجارة الخارجية: ينبغي على مصر العمل على توسيع قاعدة شركائها التجاريين وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى. يجب توفير المناخ المناسب للأعمال وتسهيل التجارة وتقليل العوائق التجارية.

تعزيز التسويق والترويج: ينبغي على مصر تعزيز جهود التسويق والترويج لمنتجاتها الصادرة. يجب العمل على تسويق المنتجات المصرية بشكل فعال، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة للوصول إلى العملاء المحتملين في الأسواق العالمية.

تطوير المهارات والتدريب: يجب أن تستثمر مصر في تطوير مهارات العمالة وتوفير التدريب المستمر للعمالة المصرية. يمكن ذلك من خلال إقامة برامج تعليمية وتدريبية تستهدف تحسين المعرفة والمهارات التقنية والإدارية.

تشجيع الابتكار والبحث والتطوير: يجب أن تعزز مصر الابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الصناعية المختلفة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع التعاون بين الجامعات والشركات وتوفير التمويل للأبحاث والمشاريع الابتكارية.

تحسين بيئة الأعمال: يجب أن تعمل مصر على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية. يجب تقليل الروتين البيروقراطي وتعزيز الشفافية وتقديم الحوافز للشركات المصدرة.

تعزيز العلامة التجارية الوطنية: يجب أن تعمل مصر على بناء علامة تجارية قوية للمنتجات المصرية. يمكن ذلك من خلال الترويج للتراث والثقافة المصرية وتعزيز الصورة الإيجابية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح “المناسترلي” ٱنه يمكن لمصر تحقيق زيادة في حجم الصادرات المصرية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف زيادة حجم الصادرات. يجب أن تتبنى مصر نهجًا شاملاً يركز على تحسين التنافسية، وتنويع الصادرات، وتعزيز البنية التحتية، وتعزيز التجارة الخارجية، وتعزيز التسويق والترويج، وتطوير المهارات والتدريب، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز العلامة التجارية الوطنية.

وأكد أنه عند تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال ومنسق، يمكن لمصر تعزيز صادراتها وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. يجب أن تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على توفير الدعم والتمويل اللازمين لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك رؤية استراتيجية طويلة الأمد وخطة عمل واضحة لتحقيق زيادة حجم الصادرات المصرية. يجب أن يكون هناك رصد ومراقبة مستمرة لتقييم النتائج وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

وأشار الي أنه بتنفيذ هذه الإجراءات، يمكن لمصر أن تستفيد من موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية وقاعدة عملها القوية لتعزيز صادراتها وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.