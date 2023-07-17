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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد آخر جولة.. اعرف مواعيد المباريات القادمة للأهلي في الدوري

الاهلي
الاهلي

مواعيد المباريات القادمة للأهلي في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، بعد انتهاء جوالات الدوري بمباريات أمس، لكن لا يزال يتبقى للمارد الأحمر ثلاث مباريات مؤجلة رغم حسمه للقب هذا الموسم ليبتعد برقمه القياسي كأكثر فرق الدوري المصري الممتاز حصولا على اللقب بواقع 43 دوري، بينما يأتي نادي الزمالك ثاني أكثر الأندية حصولا على اللقب بواقع 14 دوري.

ويبحث جماهير النادي الأهلي عن مواعيد المباريات المتبقية للأهلي في الدوري المصري الممتاز عبر محركات البحث.

مواعيد المباريات القادمة للأهلي في الدوري

مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويتواجه النادي الأهلي ونادي حرس الحدود يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة بيراميدز والأهلي

وفي يوم الأحد المقبل الموافق 23 من شهر يوليو من الشهر الجاري يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره النادي الأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد الدفاع الجوي.

مباراة المصري البورسعيدي والأهلي

وينهي النادي الأهلي مؤجلاته مبارياته في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بلقائه مع فريق نادي المصري البورسعيدي وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الحالي حيث يستضيف استاد برج العرب اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي المقبلة

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر الهواء مباشرة فهي الناقلة الحصرية لبطولة الدوري المصري ومباريات كرة القدم المحلية في مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر

ومن المفترض أن يخوض النادي الأهلي مباراته أمام فريق الداخلية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر وذلك يوم الأحد الموافق 30 من شهر يوليو الجاري.

مباراة الأهلي وإتحاد الجزائري في السوبر الإفريقي

وفي الأول من شهر سبتمبر المقبل تنعقد المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ونظيره نادي إتحاد العاصمة الجزائري وذلك في بطولة السوبر الإفريقي بعد فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر له في تاريخه على حساب نادي الوداد المغربي وكذلك فوز فريق اتحاد العاصمة بلقب بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه على حساب يانج افريكانز التنزاني.

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