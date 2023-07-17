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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك|ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأخيرة

الأهلي
الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022 -2023 والتي توج بها النادي الأهلي قبل خمس جولات له، ليصل إلى البطولة رقم 43 في تاريخه للدوري.

كما وضعت بعد الجولة الأخيرة، الشكل النهائي للفرق الهابطة للقسم الثاني، وكذلك فرق المربع الذهبي التي تشارك في البطولات القارية، ومن المفترض أن يشارك النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا باعتباره بطلا للدوري، ومعه فريق بيراميدز باعتباره وصيف الدوري.

أما عن الفرق المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية فهما “الزمالك وفيوتشر”.

واليكم ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الأخيرة.
 

ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الأخيرة

مركز

فريق

ل

ف

ت

خ

له

ضده

+/-

نقط

1

الأهلي

31

25

6

0

62

9

+53

81

2

بيراميدز

33

21

7

5

55

24

+31

70

3

الزمالك

34

17

9

8

52

36

+16

60

4

فيوتشر

34

15

13

6

34

23

+11

58

5

المصري البورسعيدي

33

11

14

8

34

33

+1

47

6

إنبي

34

13

6

15

34

40

-6

45

7

المقاولون العرب

34

9

17

8

35

33

+2

44

8

الاتحاد السكندري

34

12

7

15

36

43

-7

43

9

فاركو

34

9

15

10

31

34

-3

42

10

سموحة

34

10

12

12

36

43

-7

42

11

الإسماعيلي

34

9

13

12

35

38

-3

40

12

البنك الأهلي

34

9

12

13

35

40

-5

39

13

سيراميكا كليوباترا

34

7

16

11

31

32

-1

37

14

طلائع الجيش

34

8

12

14

33

45

-12

36

15

الداخلية

34

7

14

13

32

43

-11

35

16

أسوان

34

8

9

17

31

45

-14

33

17

غزل المحلة

34

8

9

17

26

47

-21

33

18

حرس الحدود

33

5

9

19

20

44

-24

24

 

الفرق الهابطة للقسم الثاني

وكان فريق حرس الحدود قد حسم هبوطه للقسم الثاني قبل ثلاث جوالات ماضيه فهو لم يحقق سوى 24 نقطة من 33 مباراة خاضها فيما هبط معه فريق غزل المحلة وفريق أسوان بعد هزيمته في الجولة الأخيرة.

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