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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023

حرس الحدود أول الهابطين
حرس الحدود أول الهابطين

يتداول جمهور الكرة الأخبار حول الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم والتي اشتد الصراع بين آخر 8 مراكز في الدوري قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ 33 من جولات الدوري المصري حيث كان هناك عدة فرق مهددة بالهبوط لكن الأمر بدأ يحسم بعدما خاض الفرق مبارياتهم ليأمن بعد الفرق بقائهم في الدوري فيما يبقى الدور على الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز بجانب فريق حرس الحدود والذي كان أول الهابطين هذا الموسم للقسم الثاني.

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز

وكان فريق حرس الحدود أول الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز ومن المفترض أن تحسم الجولة الاخيرة الفريقين الهابطين للقسم الثاني وهي بين كلا من فريق الداخلية ويمتلك 32 نقطة وفريق غزل المحلة صاحب الـ 33 نقطة وأسوان صاحب الـ 33 نقطة وطلائع الجيش والبنك الأهلي صاحب الـ 36 نقطة.

الفرق الصاعدة لبطولة الدوري الممتاز 2024

وصعد ثلاث فرق للدوري المصري الممتاز من القسم الثاني وهم فريق زد من مجموعة القاهرة وفريق بلدية المحلة من مجموعة بحري وفريق الجونة من مجموع الصعيد.

ترتيب الدوري قبل الجولة الأخيرة

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

النقاط

1

الأهلي

30

24

6

0

78

2

بيراميدز

32

20

7

5

67

3

الزمالك

33

17

8

8

59

4

فيوتشر

33

15

13

5

58

5

المصري البورسعيدي

32

11

14

7

47

6

المقاولون العرب

33

9

17

7

44

7

الاتحاد السكندري

33

12

7

14

43

8

إنبي

33

12

6

15

42

9

فاركو

33

9

14

10

41

10

سموحة

33

9

12

12

39

11

سيراميكا كليوباترا

33

7

16

10

37

12

الإسماعيلي

33

8

13

12

37

13

البنك الأهلي

33

8

12

13

36

14

طلائع الجيش

33

8

12

13

36

15

أسوان

33

8

9

16

33

16

غزل المحلة

33

8

9

16

33

17

الداخلية

33

6

14

13

32

18

حرس الحدود

32

4

9

19

21

 

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز الفرق الصاعدة لبطولة الدوري الممتاز الجولة الأخيرة الدوري الاهلى

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