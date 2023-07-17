موعد انتهاء تقديم ضباط متخصصين الشرطة 2023.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد التقديم لكلية الشرطة لعام 2023، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب القبول لدفعة جديدة في هذه الكلية، وأتاحت للراغبين في التقدم الحصول على شروط كلية الشرطة للعام المذكور.

ونرصد في التقرير التالي موعد انتهاء تقديم ضباط متخصصين الشرطة 2023:

موعد انتهاء تقديم ضباط متخصصين الشرطة 2023

أعلن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، عن فتح باب التسجيل في كلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، بالإضافة إلى الضباط المتخصصين، بحيث يمكن التقديم خلال الفترة من 1 وحتى 17 أغسطس 2023 ولمدة 16 يومًا فقط.

موعد انتهاء تقديم ضباط متخصصين الشرطة 2023.. شروط الالتحاق

يجب على المتقدم للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية، استيفاء الشروط التالية..

1- أن يكون من جنسية مصرية، وأن يكون أبواه من حملة الجنسية نفسها بدون الحصول عليها عن طريق التجنس، وألا يكون لديه جنسية أخرى، ولم يحصل سابقاً على جنسية دولة أخرى.

2- أن يكون سيرته الحسنة وسمعته الممتازة.

3- أن يكون عمره لا يتجاوز 22 عامًا في أكتوبر 2023 إذا كان حاصلاً على الثانوية العامة، أو الأزهرية، أو ما يعادلها، و28 عامًا إذا كان حاصلاً على مؤهلات عليا.

4- ألا يكون قد حُكم عليه بجناية في إحدى الجرائم الواردة في قانون العقوبات، أو ما يُعادلها من الجرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

5- ألا يكون قد فُصِلَ من الخدمة الحكومية بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي.

6- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية والعمر المطلوب.

7- ألا يكون متزوجًا خلال فترة التسجيل في الأكاديمية.

موعد انتهاء تقديم ضباط متخصصين الشرطة 2023.. شروط اللياقة البدنية

يجب ألا يقل طول الطالب عن 170 سم، وأن يتوافر لديه شرط القوام الذي يتمثل في أن يكون أقصى وزن للطالب يساوي طوله - 90.

كما يتطلب الأمر قرارًا من الجهة الطبية المختصة بأن الطالب قادر على استكمال شروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنسبة لا تقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

موعد انتهاء تقديم ضباط متخصصين الشرطة 2023.. الحد الأدنى للقبول في كلية الشرطة

وحددت وزارة الداخلية الحد الأدنى لقبول الطلاب في كلية الشرطة بنسبة 65% لحاصلي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادة الثانوية الأزهرية.

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