شروط القبول بالكلية الحربية 2023-2024 بالتفصيل
يتسأل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية عن شروط القبول بالكلية الحربية 2023 - 2024 للإلتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل، وذلك بالتزامن مع ترقب نتيجة طلاب الشعبة العلمية والأدبية خلال الأيام المقبلة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 عقب انتهاء الامتحانات خلال الأسبوع الحالي.
شروط القبول بالكلية الحربية 2023-2024
أعلن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية والتي تشمل 4 كليات عسكرية هى( الحربية، البحرية، الجوية، الدفاع الجوي) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023 إذا توافرت فيهم شروط القبول بالكلية الحربية 2023 - 2024 وهي كما يلي:-
- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بمجموع 65 % فأكثر.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو عقوبة جنائية.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة بالكلية.
- ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل من أى كلية أو معهد عسكري.
- ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة البدنية الطبية.
- ألا يقل الطول عن 170 سم.
- أن يحصل الطالب على شهادة لياقة طبية من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة.
- أن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والنفسية والكشف الطبي ولا يجوز إعادة هذه الاختبارات في نفس الدفعة.
- أن يؤدي الطالب قفزة الثقة بنجاح في حمام سباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن 3 ثوان.
- أن يجتاز الطالب اختبار المعلومات العامة.
- اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
- أن يوقع الطالب على تعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقديم في الكليات العسكرية.
- تقديم كافة المستندات اللازمة للتقديم.
تكون مدة الدراسة في الأكاديمية العسكرية والتي تشمل 4 كليات عسكرية هى ( الحربية، البحرية، الجوية، الدفاع الجوي) 4 سنوات ويمنح الخريج درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.
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