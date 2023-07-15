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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شروط القبول بالكلية الحربية 2023-2024 بالتفصيل

الكلية الحربية
الكلية الحربية

يتسأل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية عن شروط القبول بالكلية الحربية 2023 - 2024 للإلتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل، وذلك بالتزامن مع ترقب نتيجة طلاب الشعبة العلمية والأدبية خلال الأيام المقبلة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 عقب انتهاء الامتحانات خلال الأسبوع الحالي.

شروط القبول بالكلية الحربية 2023-2024

أعلن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية والتي تشمل 4 كليات عسكرية هى( الحربية، البحرية، الجوية، الدفاع الجوي) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023 إذا توافرت فيهم شروط القبول بالكلية الحربية 2023 - 2024 وهي كما يلي:-

  • أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
  • أن يكون حاصل على  شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بمجموع 65 % فأكثر.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو عقوبة جنائية.
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  • أن يكون حسن السير والسلوك.
  • ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة بالكلية.
  • ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل من أى كلية أو معهد عسكري.
  • ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة البدنية الطبية.
  • ألا يقل الطول عن 170 سم.
  • أن يحصل الطالب على شهادة لياقة طبية من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة.
  • أن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والنفسية والكشف الطبي ولا يجوز إعادة هذه الاختبارات في نفس الدفعة.
  • أن يؤدي الطالب قفزة الثقة بنجاح في حمام سباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن 3 ثوان.
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  • أن يجتاز الطالب اختبار المعلومات العامة.
  • اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
  • أن يوقع الطالب على تعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقديم في الكليات العسكرية.
  • تقديم كافة المستندات اللازمة للتقديم.

تكون مدة الدراسة في الأكاديمية العسكرية والتي تشمل 4 كليات عسكرية هى ( الحربية، البحرية، الجوية، الدفاع الجوي) 4 سنوات ويمنح الخريج درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.

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