شروط القبول بالكلية الحربية 2023-2024 بالتفصيل

يتسأل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية عن شروط القبول بالكلية الحربية 2023 - 2024 للإلتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل، وذلك بالتزامن مع ترقب نتيجة طلاب الشعبة العلمية والأدبية خلال الأيام المقبلة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 عقب انتهاء الامتحانات خلال الأسبوع الحالي.

شروط القبول بالكلية الحربية 2023-2024

أعلن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية والتي تشمل 4 كليات عسكرية هى( الحربية، البحرية، الجوية، الدفاع الجوي) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023 إذا توافرت فيهم شروط القبول بالكلية الحربية 2023 - 2024 وهي كما يلي:-

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بمجموع 65 % فأكثر.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو عقوبة جنائية.

أن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة بالكلية.

ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل من أى كلية أو معهد عسكري.

ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة البدنية الطبية.

ألا يقل الطول عن 170 سم.

أن يحصل الطالب على شهادة لياقة طبية من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة.

أن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والنفسية والكشف الطبي ولا يجوز إعادة هذه الاختبارات في نفس الدفعة.

أن يؤدي الطالب قفزة الثقة بنجاح في حمام سباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن 3 ثوان.

أن يجتاز الطالب اختبار المعلومات العامة.

اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

أن يوقع الطالب على تعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقديم في الكليات العسكرية.

تقديم كافة المستندات اللازمة للتقديم.

تكون مدة الدراسة في الأكاديمية العسكرية والتي تشمل 4 كليات عسكرية هى ( الحربية، البحرية، الجوية، الدفاع الجوي) 4 سنوات ويمنح الخريج درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.

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