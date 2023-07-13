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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤشر تنسيق الكليات لطلاب الثانوية العامة علمي علوم للعام الجديد 2024

تنسيق كليات علمي
تنسيق كليات علمي علوم

تتزايد معدلات البحث حول مؤشر تنسيق كليات علمى علوم لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الجديد 2024، وذلك عبر مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى.

مؤشر تنسيق كليات علمي علوم للعام الجديد 2024

توقع عدد من الخبراء أن يرتفع مؤشر التنسيق لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم لهذا العام 2024 عن تنسيق العام الماضى بما يقرب  من 0،5% إلى درجتين مقارنة بتنسيق العام الدراسي الماضي.

وأشارت توقعات أخرى متداولة على الصفحات المهتمة بأخبار التعليم إلى ارتفاع التنسيق الخاص بعدد من الكليات التى يبدأ تنسيقها  من مجموع يزيد عن 90%، بنسبة تتراوح ما بين 1% و1،5%.

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مؤشر تنسيق كليات علمي علوم للعام الجديد 2024

مؤشر تنسيق كليات الطب 

- كلية طب المنصورة 387، طب سوهاج 386، طب دمياط 386، طب الزقازيق 385، طب كفر الشيخ 383، طب طنطا 383، كلية طب الإسكندرية 382، طب القاهرة 381، طب بورسعيد 381، طب أسيوط 381، طب عين شمس 380، طب المنوفية بشبين الكوم 380، طب جنوب الوادي 380، طب الأقصر 379 درجة.

 طب دمياط 386، طب الزقازيق 385، طب فاقوس 384، طب السويس 377، طب الفيوم 377 ، طب بنها 379، طب المنيا 378، طب حلوان 378، طب قناة السويس بالإسماعيلية 378، طب العريش 376، طب أسوان 376، طب بني سويف 376، طب الوادي الجديد 375.6،

مؤشر تنسيق كليات طب أسنان 

طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة ، طب أسنان المنصورة 382، طب أسنان الزقازيق378،  طب أسنان المنوفية 377 درجة،  طب أسنان كفر الشيخ 377، طب أسنان أسيوط 376، طب أسنان طنطا 376، طب أسنان عين شمس 376، طب أسنان القاهرة 376، طب أسنان الإسكندرية 376، طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة.

طب أسنان المنيا 375، طب أسنان الفيوم 375، طب أسنان السويس 375، طب أسنان بني سويف 374.5.

مؤشر تنسيق كليات العلاج الطبيعى  2024:

 علاج طبيعي كفر الشيخ 374، علاج طبيعي القاهرة 373، علاج طبيعي بنها 373 درجة ، علاج طبيعي جنوب الوادي 372، علاج طبيعي السويس 372.

مؤشر تنسيق كليات الصيدلة 2024

-صيدلة سوهاج 373 صيدلة المنصورة 372، علاج طبيعي بني سويف 372، صيدلة الزقازيق 371، صيدلة دمنهور 371، صيدلة طنطا 371، صيدلة جنوب الوادي 371، صيدلة عين شمس 370 درجة.

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