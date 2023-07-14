وزير التعليم يكشف طرق التصحيح لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تتميز بأنها لا توجد لجنة لوضع أسئلة الامتحانات، ولمن يتم سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة، وتابع ولكن هناك لجنة لمراجعة الأسئلة قبل طباعتها، من أجل ضمان الجودة.

وأضاف الوزير، خلال فيديو تم بثه، أن الامتحانات تتم سحبها من بنوك الأسئلة، مشددًا على أنه قبل البدء في التصحيح، تقوم لجنة مكونة من خبراء، لمراجعة نموذج الإجابة للتأكد من انضباط نموذج الإجابة قبل البدء في عملية التصحيح.

وكشف الوزير، عن أن التصحيح هذا العام إلكتروني تمامًا، لأسئلة البابل شيت، بالإضافة إلى أن رقم الجلوس أيضًا يتم إدخاله أتوماتيكيًا وليس يدويًا، وشدد على أن تصحيح الأسئلة المقالية يتم من خلال أجهزة التابلت مع 2 من المعلمين المصححين، قائلًا إن السؤال الواحد يصححه مصححان، وتابع أنه إذا اتضح الفرق في نصف درجة، تحسب الدرجة الأعلى، وإذا زاد الفرق عن نصف درجة تتم الاستعانة بمعلم ثالث، لتصحيح السؤال.