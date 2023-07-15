بدء التسجيل فى اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

بدأ مكتب التنسيق، اليوم السبت، في تسجيل الطلاب الراغبين في دخول اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز امتحان القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، ومن المقرر أن يستمر حتى الخميس المقبل الموافق 15 يوليو الجاري.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات، وهي كالتالي:

كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس.

وكان الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، قد قال إن اختبارات القدرات تعد من الآليات الأساسية التي تستخدم في اكتشاف المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي.

ولفت إلى أن هذه الاختبارات تستهدف قياس مدى استعداد الطالب للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراته واستعداداته، وتساعد في اكتشاف قدرات الطلاب العلمية، والرياضية، والقدرات الإبداعية بصفة عامة؛ مما يساعد على توجيههم نحو الاختصاصات الأكاديمية والمهنية التي تتناسب مع طبيعة مواهبهم وقدراتهم.

وأشار إلى أنه يُمكن استخدام نتائج هذه الاختبارات في تحديد البرامج التعليمية، والأنشطة الأكاديمية التي يحتاجها الطلاب لتطوير قدراتهم الأكاديمية ومهاراتهم العملية، لافتًا إلى حرص المجلس الأعلى للجامعات على تحقيق الأهداف المرجوة من اختبارات القدرات، وكذلك الحرص على أن تكون هذه الاختبارات عادلة وموضوعية، وتعتمد على أسس علمية، بحيث يتم تقييم قدرات الطلاب ومواهبهم وملكاتهم الإبداعية بشكل مستمر وفعال، من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن المصري.