حلقة عمل حول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى

تنظّم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" حلقة عمل بشأن قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، خلال الفترة من 8 إلى 11 اغسطس 2023.

وتابعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن حلقة العمل تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لموظفي الإدارة الفلسطينية في سياق تيسير التجارة، كما تساعد المشاركين على اكتساب فهم كامل لقواعد المنشأ الخاصة باتفاقيّة التجارة الحرّة العربية الكبرى، وعلى التوصّل إلى تفسير مشترك لها، بهدف توحيد تطبيقها.

كما نظمت "الإسكوا"، أمس، حلقة العمل الإقليمية السادسة عشرة لتنمية قدرات البلدان العربية على مفاوضات تغير المناخ،

واستهدفت دعم الدول العربية في تنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ومؤتمر تغير المناخ ومناقشة القضايا الملحّة التي ستتناولها الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف، ومن المقرر أن تناقش الحلقة كذلك الأولويات والشواغل الإقليمية والوطنية المتعلقة بتنفيذ تدابير الاستجابة، واقتصاد الكربون الدائري، وجهود التكيف في قطاع المياه.

ونظمت الإسكوا خلال الفترة الماضية اجتماعاً إقليميّاً لإطلاق منصّة متعددة الشركاء لحماية التنوع البيولوجي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع "التعاون الإقليمي للصمود في وجه تغيّر المناخ من أجل تنمية مستدامة شاملة" الذي تدعمه حكومة السويد، وكان الهدف من هذه المنصة هو تعزيز التعاون للتصدي للتحديات الرئيسيّة التي تؤثر على التنوع البيولوجي في المنطقة العربية، وإلى تحديد الفرص التي يمكن أن يوفرها التنوع البيولوجي لتعزيز الصمود في وجه تغيّر المناخ.

وتبادل المشاركون المعرفة والخبرات من خلال طرح ثلاثة مواضيع هم الحلول القائمة على الطبيعة للصمود في وجه تغيّر المناخ، بالإضافة إلى تدهور الأراضي في النظم الزراعية القاحلة، فضلاً عن الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي.