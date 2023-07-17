كيف نجحت مصر في ريادة أفريقيا اقتصاديًا؟.. خبير يجيب

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن مصر تعتبر واحدة من الدول الناجحة في ريادة أفريقيا اقتصاديًا، وحققت هذا النجاح من خلال عدة عوامل محورية فيما يلي تقرير بحجم 300 كلمة حول كيفية نجاح مصر في ريادة أفريقيا اقتصاديًا.

وأضاف بيومي، لـ"الدستور": "تعتبر مصر واحدة من أكبر الاقتصادات في القارة الأفريقية، وحققت نجاحًا ملموسًا في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه يمكن تعزيز هذا النجاح من خلال عدة عوامل رئيسية:

أولًا، لديها موقع جغرافي استراتيجي تقع مصر في مفترق طرق بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما يجعلها نقطة تواصل مهمة في إفريقيا توفر القاهرة مرافق ممتازة وبنية تحتية قوية، ما يعزز الأعمال التجارية والاستثمارات في القارة.

ثانيًا، تركز مصر على تطوير البنية التحتية. قدمت الحكومة جهودًا كبيرة لتحسين البنية التحتية في البلاد، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات والشبكات اللوجستية هذا يسهل حركة البضائع والخدمات ويجعل مصر وجهة مفضلة للشركات العالمية التي ترغب في الوصول إلى أسواق أفريقيا.

ثالثًا، تعتمد مصر على تنوع قطاعاتها الاقتصادية حيث تعد السياحة والزراعة والصناعة والخدمات العامل الرئيسي في الاقتصاد المصري يتمتع الاقتصاد المصري بتنوع قطاعاته، مما يساهم في تعزيز استقراره ومرونته. فقد استثمرت مصر بشكل كبير في تطوير قطاع الطاقة والبترول، مما جعلها تصبح منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي في المنطقة. كما تم تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير صناعة السيارات والصناعات الكيماوية والملابس والمنسوجات.

رابعًا، تركز مصر على تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية. قدمت الحكومة مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، مثل تبسيط إجراءات التجارة وتقديم التسهيلات الضريبية والاستثمارية. كما عملت مصر على تعزيز التجارة الحرة بين الدول الأفريقية من خلال التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من البلدان.

خامسًا، تهتم مصر بتطوير المهارات وتعليم القوى العاملة. تقدم الحكومة برامج تدريبية وتعليمية لتطوير المهارات اللازمة للقوى العاملة في مجالات مختلفة، مما يعزز إمكانات الابتكار والإبداع في الاقتصاد.

أوضح أنه يمكن القول إن نجاح مصر في ريادة أفريقيا اقتصاديًا يستند إلى استراتيجية شاملة تركز على البنية التحتية، وتنويع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتطويرالمهارات العاملة. تمكنت مصر من بناء قوة اقتصادية قوية في القارة الأفريقية وأصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات والأعمال التجارية.

وأكد أنه علاوة على ذلك، قامت مصر بإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الأفريقية الأخرى والمؤسسات الدولية. تعاونت مع البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأفريقي والكثير من المنظمات الدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة. تم تبادل المعرفة والخبرات في مجالات مثل الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والتجارة، مما ساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز قدرات الدول الأفريقية الأخرى.

أوضح أنه بشكل عام، يمكن القول إن نجاح مصر في ريادة أفريقيا اقتصاديًا يستند إلى استراتيجية شاملة تركز على تطوير البنية التحتية، تنويع الاقتصاد، تعزيز التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية.