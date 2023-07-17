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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد وفيق: جزء من دور الممثل رفع ذائقة المشاهد بأدواره الفنية

أحمد وفيق
أحمد وفيق

قال الفنان أحمد وفيق، إن الفن للجمهور كله، وإن جزءًا من دور الممثل رفع ذائقة المشاهد في الأعمال الفنية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "60 دقيقة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حاول الابتعاد عن الفن ولكنه شعر أنه يختفي وسيتحلل ويسير في الدنيا لذا عاد، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين أن تكون فنانًا أو ممثلًا فكثير منهم يمثل ويمشي ولا يقدم شيئًا ولكن يظل الفنان.

الفن أصبح واجهة لمصر

وأكد وفيق أن من ثوابت الدولة وجزءًا من أعمدتها وقوتها الفن والإبداع خاصة في العصر الحديث، فالفن أصبح واجهة لمصر، مشيرًا إلى أن أي دولة عربية يزورها فتجد السينما المصرية حاضرة خاصة أنها تسمى السينما العربية، لأنه لا توجد سينما تجارية سوى السينما المصرية.

وتابع، أن الدول العربية ترى الفنانين المصريين امتدادًا للعظماء أمثال فريد شوقي ورشدي أباظة.

أحمد وفيق الفن السينما المصرية ذائقة المشاهد الأعمال الفنية

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