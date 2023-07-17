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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد وفيق: "تحت الوصاية" من أهم المسلسلات التى شاهدتها فى العام الجارى

أحمد وفيق
أحمد وفيق

قال الفنان أحمد وفيق، إن مسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج الذي شارك فيه وعرض في شهر رمضان الماضي شهد طرح قضية النسب للبحث عن حل، متابعًا: "قلت مش هنلاقي حل، إحنا عاوزين حاجة أكبر من المسلسل".

 

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي الذي عُرض في شهر رمضان الماضي من أهم المسلسلات التي شاهدتها هذا العام، لكن القضية التي يناقشها أسهل من قضية النسب. 

وتابع: "بالنسبة لقضية النسب، فإن هناك الحل وهناك من يقف أمامه"، ليرد عليه الإعلامي أحمد الطاهري: "أعتقد أن هذا العمل يناقش تلك القضية منذ فيلم الجلسة السرية".

وأكد، أن فحوصات dna حل كاشف مثل البصمة، وبالتالي يجب العمل به، مناشدًا علماء الدين التدخل في هذا الأمر بعدما أصبحت هذه القضية أكثر تعقيدًا: "أتمنى إن العلماء ينقذونها لأننا عندنا قضية صعبة جدًا".

الفنان أحمد وفيق أحمد وفيق مسلسل جميلة ريهام حجاج أحمد الطاهري 60 دقيقة برنامج 60 دقيقة مسلسل تحت الوصاية منى زكي

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