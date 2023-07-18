اقرأ دعاء وأذكار الفجر الثلاثاء 18-7-2023

مع فتح أبواب السماء في بداية الفجر شغل بال المسلمين معرفة دعاء وأذكار الفجر الثلاثاء 18-7-2023 عبر جوجل، لما له من أهمية كبيرة في حياة كل مسلم، ويزيد من التقرب من الله عز وجل.

دعاء وأذكار الفجر الثلاثاء 18-7-2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الثلاثاء 18-7-2023

دعاء الفجر اليوم

أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة.

أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.

اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم.

اللهم اجعلهم ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرب إليك فقربته وسألك فأجبته، اللهم فرح بهم نبيك المختار وأعل بهم المنار واهدهم لما تحبه يا غفار. اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيرا لي ولهم.

اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

اللهم افتح لهم أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفهم بحلالك عن حرامك وأغنهم بفضلك عمن سواك، ولا تولهم وليا سواك.

اللهم جنبهم رفقاء السوء، اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم آت نفوسهم تقواها وزكها أنت خير من زكاها.

اللهمّ أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ أعوذ بك من شرّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلّا أنت. لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ.

اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه، وتقبله مني، اللهم أرني مايرضيك، واسمعني مايرضيك، وانطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا احتسب، اللهم رزقًا حلالاً طيبًا، يرضيني يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.

اللهُمَّ افتَحِ اللهُمَّ لَنا مَصاريعَ الصَّباحِ بِمَفاتيحِ الرَّحمَةِ وَالفَلاحِ، وَألبِسنِي اللهُمَّ مِن أفضَلِ خِلَعِ الهِدايَةِ وَالصَّلاحِ، وَأغرِسِ اللّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ في شِربِ جَناني يَنابيعَ الخُشُوعِ.

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