الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء للمتوفى في رمضان 2023.. ودعاء يوم الجمعة للميت

دعاء
دعاء

دعاء للمتوفى في رمضان 2023 من الأمور التي يكثر منها الملايين من المواطنين حيث يستجاب فيه الأدعية للأموات والأحياء و تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة ويعتق الله سبحانه وتعالى الملايين من عباده من النار ويتجاوز عن خطاياهم ويغفر لهم الذنوب والمعاصي ويضاعف لهم الحسنات خلال أيام الشهر الكريم.

دعاء للمتوفى في رمضان 2023

يجد في شهر رمضان المبارك الكثير ممن فارقوا أبنائهم وآباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم وقت مناسب للدعاء لهم حيث يعد من أوقات استجابة الدعوة وتقبل كافة الدعوات دون صياغ معينة ولكن البعض يفضل استخدام بعض الصيغ الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح وهى كما يلي:-

اللهم أرزق متوفانا في شهر رمضان المبارك الخير وبكل حرف في القرآن حلوة وبكل كلمة كرم وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء.. اللهم إني أطلب الرحمة لعبادك الذين اخترتهم إلى جوارك وطويت صحافهم.

اللهم إني أسألك بحق أيامك التي تعتق فيها عبيدك من النار أن تعفو وتغفر لمن غاب عن أعيننا وهم الآن بين يديك وتحت رحمتك .. اللهم اغفر لهم وأرحمهم وتجاوز عن خطاياهم وأسكنهم فسيح جناتك.

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دعاء قبل الإفطار| أدعية مستحبة قبل وبعد أذان المغرب في رمضان

اللهم احشر من فارقنا مع عبادك الصالحين القانتين من الشهداء والنبيين.. اللهم ساندهم في قبورهم اللهم ابني لهم قصور في الجنة.. اللهم يسر حسابهم.. واجعلهم من ورثة جنات النعيم.. اللهم اجعل لهم نصيب من جنات الأخيرة.. اللهم ألحقنا بهم في جنات النعيم.

أدعية للمتوفى في رمضان 2023

اللهم أسق كل ميت من أموات المسلمين غيث يرتوي منه توابه وتغسل معه ذنوبه.. اللهم إني ذكرتهم.. فأرزقني بمن يدعو لي بعد موتي ويتذكرني بما ينفع الناس به.. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.

اللهم اجعل (فلان ابن فلان) من عبادك الذين تقول لهم الملائكة أبشروا بروح وريحان ورب راض غير غضبان.. اللهم متعه بجنة النعيم واللهم لا ينقطع عنه مغفرتك ورحمتك حيث الوقوف بين يديك.

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دعاء الإفطار في رمضان.. أوقات استجابة الدعاء في رمضان


 

الدعاء للميت يوم الجمعة

دعاء للمتوفى في رمضان 2023 ويوم الجمعة من الأمور الشائعة حيث يمكن بالاستعانة ببعض الصيغ الواردة في أمهات الكتب وهى كما يلي:-

اللهم إني ( فلان ابن فلان) كان من المستبشرين بشهرك الكريم في الدنيا اللهم ببشرة به بفيض رحمتك وسعت جودك وكرم عطاءك وعظيم مغفرتك.. فأنت أرحم الراحمين وعلى كل شئ قدير.

اللهم بحقك أيام شهرك الكريم اسأل أم تكرم منزلته.. وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من داره وزوج خيرًا من زوجه وذرية خيرًا من ذريته اللهم انقله من ضيق اللحود إلى وسع جنتك. 
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أدعية شهر رمضان المبارك 2023

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