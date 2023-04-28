"اللَّهُمَّ افسح له في قبره".. دعاء للمتوفي يوم الجمعة
تصدر دعاء للمتوفي يوم الجمعة تريند البحث على محركات البحث والإنترنت بموقع “جوجل” لأن في هذا اليوم ساعة ايجابه.
ويبحث الكثير من المسلمين كل أسبوع عن دعاء للمتوفي يوم الجمعة للترحم على من فقدنهم في هذا اليوم المميز كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه».
دعاء للمتوفي يوم الجمعة 28 أبريل 2023
- اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.
- اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم.
- اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.
دعاء يوم الجمعة للمتوفي
- اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من غابوا غيابا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.
- اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه، ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له، يا رب ارحم أبي واغفر له، واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة.
- يا رب ارحمه واغفر له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ما يعلمها وما لا يعملها اللهم انك عفوا تحب العفو فأعفو عنه، يا رب اجعل قبره روضه من رياض الجنة ولا تجعلها حفره من حفر النار اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله واعذه من عذاب القبر ومن النار.
- اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تغفر لفلان وتعذه من عذاب القبر وفتنته وأن تعامله بما أنت أهله وليس بما هو أهله.
- اللهم إنِّي أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك أن أقول زورًا أو أغشى فجورًا أو أكون بك مغرورًا، اللهم نجني من النار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار.