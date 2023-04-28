"اللَّهُمَّ افسح له في قبره".. دعاء للمتوفي يوم الجمعة

تصدر دعاء للمتوفي يوم الجمعة تريند البحث على محركات البحث والإنترنت بموقع “جوجل” لأن في هذا اليوم ساعة ايجابه.

ويبحث الكثير من المسلمين كل أسبوع عن دعاء للمتوفي يوم الجمعة للترحم على من فقدنهم في هذا اليوم المميز كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه».

دعاء للمتوفي يوم الجمعة 28 أبريل 2023

اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم.

اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.

دعاء يوم الجمعة للمتوفي