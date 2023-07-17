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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تكريم حمدى الوزير فى حفل إعادة افتتاح "مسرح السامر" (صور)

حمدي الوزير
حمدي الوزير

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسرح ‏السامر بالعجوزة، بعد ‏الانتهاء من عمليات تطويره بعد أكثر من 30 عامًا من الإغلاق.

وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الفنان حمدي الوزير بصفته واحدًا من كبار الفنانين الذين شاركوا فى مسيرة السامر المسرحية منذ بدايته ودوره كمخرج وممثل شارك فى عدد كبير من عروض السامر والثقافة الجماهيرية بشكل عام .

وقدم حمدي الوزير كمخرج عددًا كبيرًا من العروض المسرحية ما يقارب ثلاثين عرضًا مسرحيًا مثل "آه ياليل يا قمر، الزوبعة، حسان وكلمة الموال، مدد يا قناوي، سيف الله"، وغيرها من نصوص مسرحية لعدد كبير من كبار الكتاب مثل نجيب سرور ومحمد أبوالعلا السلامونى، محمود دياب وغيرهم من كبار من المؤلفين، بالإضافة إلى عروض مسرحية مهمة قدمها كممثل على المسرح.

ة نيفين الكيلاني مسرح السامر حمدي الوزير الفنان حمدى الوزير الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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