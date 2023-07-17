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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيرين عبد النور تعود للغناء من جديد بأغنية "هزهزة" (فيديو)

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أغنيتها الجديدة بعنوان "هزهزة" على طريقة الفيديو كليب والتي تشهد عودتها للغناء، عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت سيرين عبد النور في أغنية “هزهزة” مع كل من الشاعر الغنائي ملاك عادل والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي كينغ، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج يلي فهد، والأغنية من إنتاج كرافت ميديا لحمدي بدر. 

وتعود سيرين بـ "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية.

وتقول كلماتها: “قول كده هزهزة بتهزني اذا حسيت بلذاذة وانت جنبي قول نغنغنشه نغشتني اختشى قلبي بقى فراشه لونها بمبي من غير ولاعة ولعت يا جماعه انا في المعمعة اه يا قلبي قلبي يا قلبي قلبي يا قلبي حبك استذه وانا في التلمذة مبقولش لماذا وياك انت ده هواك نغنغه والشوق درمغه دانا متدغدغه حته حته انا ايه اللي رماني وعليك وداني اه يا ١٠٠ اه ياني منك انت قلبي يا قلبي قلبي يا قلبي دوخه انا حاسه بدوخه ليه ده باينه اللي اسمه ايه طيب اوكي اوكي بيلعب بقلبي وانا حبيت اللعبه دي”.

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور سيرين عبد النو هزهزة يوتيوب ملاك عادل

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