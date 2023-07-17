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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون بالغربية: حياة كريمة قدمت لنا الرعاية الصحية

نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة بيطرية وصحية ضمن مبادرة أنت الحياة بالغربية والتي نظمتها جامعة طنطا لخدمة الأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا من أهالي مركز زفتى قرية سنباط، الأمر الذي لقى إقبال كبير من قبل المواطنين، الذين توافدوا من أجل توقيع الكشف الطبي عليهم.

تضمنت القوافل جميع التخصصات الطبية: عيادة باطنة وعلاج طبيعي، الأسنان، رمد، أنف وأذن وحنجرة، نساء وتوليد، عظام، علاج طبيعي، أمراض جلدية، قلب، سكري، وعيادة الأمراض المزمنة والوبائية والصيدلية والأشعة والتحاليل الطبية، وخلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف على  أكثر من ١٠٠٠ شخص في ١٤ تخصص طبي داخل القافلة وتم تحويل بعض الحالات للمستشفى للمزيد من الفحوصات وتلقي العلاج.

يبدأ دخول الحالات إلى القافلة الطبية، بتسجيل بيناتهن لدي عدد من الشباب المتطوعين الذين يعملون بشكل دوري على تنظيم طوابير الانتظار، وتسجيل بيانات المواطنين وتوزيعهم على العيادات الطبية التي يرغبون في توقيع الكشف الطبي بها، وبعد التشخيص وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، يتم توجيههم إلى الصيدلية من أجل الحصول على العلاج.

في السياق، رصدت "الدستور" آراء عدد من المواطنين الذين حصلوا على العلاج والرعاية الطبية من خلال قافلة انت الحياة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ قالت عليا محمد، 30 عامًا، القاطنة في مركز زفتي في قرية السنباط، التابعة لمحافظة الغربية، لـ" الدستور" إنها كانت تعاني من مرض السكري، لأن حالتها المالية لم تسمح لها بالذهاب إلى الطبيب، توجهت فور أن علمت بتنظيم المبادرة الرئاسية حياة كريمة لقافلة طبية، ووصف لها الطبيب العقاقير الطبية الملائمة لحالتها الصحية.

وقالت نوال عبدالله، 43 عامًا، إحدى القاطنات في مركز زفتي بقرية السنباط بالغربية، لـ" الدستور" إنها كانت تعاني من أزمة صحية في عينها، بسبب مرضها بالسكري، وأشارت إلى  أنها توجهت إلى القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتلقت العلاج، إذ وصف لها الطبيب بعض العقاقير الطبية اللازمة لها، لتجهيزها لإجراء عملية جراحية.

أضافت عزة محمود، 37 عامًا، إحدى القاطنات في مركز زفتي في قرية السنباط التابعة لمحافظة الغربية خلال حديثها مع “الدستور” قائلة: " حياة كريمة وفّرت الحماية لحياتنا الصحية، والعلاج والكشف والأدوية والأشعة والتحاليل مجانًا".

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