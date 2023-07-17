الباقيات الصالحات: قانون التحالف الوطني يشكل قوة فاعلة لدفع العجلة التنموية

أشادت د.مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، بأهمية قانون التحالف الوطني للعمل للعمل الأعلي التنموي، خاصًة بعد إقراره الأيام الماضية من قِبل مجلس النواب، لأنه سيكون نقلة فارفة وفعّالة ومتفردة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري.

وتابعت رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، لـ"الدستور":"سيكون لقانون التحالف الوطني دور فعّال في تعزيز قوي مؤسسات المجتمع المدني في توحيد الجهود والمرجعية الموحدة والتفاعلية والعمل الميداني المركزي وفقًا لنظم إحصائية دقيقة للفئات الأكثر احتياجًا".

أضافت مروة: "وعمل التحالف الوطني على العمل على بلورة الجهود وتنسيقيها لتتشكل قوة فاعلة لدفع العجلة التنموية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والذي ينعكس على الارتقاء بمستوي الأداء للخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتًة إلى أن هذه المرحلة هي هامة من تاريخ مصر.

وأكدت أن هذه المرحلة تحتاج إلى التكاتف المؤسسي الضابط لكافة الجهود لدعم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، ما يرسخ تعميق العمل التطوعي وتعزيز التنسيق المستمر لمؤسسات المجتمع المدني في إطار من الاستقلالية والمرونة.

قانون التحالف الوطني الجديد

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيان تنموي وخدمي (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية) الذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

‑ يتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

‑ يصل التحالف إلى كافة مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقر وفرع مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).