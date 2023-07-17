تفاصيل اجتماع محافظ السويس ونائبه مع وزير التنمية المحلية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وفى بداية الاجتماع تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة للعام المالى 2023 – 2024، والتي ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم وبصفة خاصة مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة السويس، وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية متابعة تنفيذ المشروعات حتى الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة المعيشة لمواطنى السويس، مع ضرورة العمل المستمر على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ.

كما شهد اللقاء متابعة جهود محافظة السويس في تحسين مناخ الاستثمار على أرض المحافظة، حيث أكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الملف الحيوي بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، حيث يتم عقد اجتماعات دورية لرئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وبذل كل الجهود لدعم المستثمرين وتهيئة بيئة عمل وتحسين مناخ الاستثمار بالمحافظات، حيث أشار اللواء عبدالمجيد صقر إلى إعداد المحافظة لخريطة استثمارية، وتم وضعها على موقع الهيئة العامة للاستثمار وتولى المحافظة اهتمامًا بالغًا بمشاكل المستثمرين والعمل على سرعة حلها.