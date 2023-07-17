طب بيطري الإسكندرية تنظم 9 قوافل بيطرية لخدمة أهالي قرى أبيس

نظمت كلية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، تسع قوافل طبية بيطرية لخدمة أهالي قرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمدة أسبوعين.



وأوضح الدكتور سامي خليل عميد كلية الطب البيطري، أن هذه القوافل تمت بمشاركة أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية بالأقسام الاكلينيكية، لخدمة أهالي قرى أبيس حيث قاموا بتشخيص وعلاج الحيوانات الصغيرة والكبيرة وكذلك الدواجن والطيور، بالمجان.

وأشار الدكتور وائل بهجت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن طلاب الفرقة النهائية بالكلية شاركوا بهذه القوافل للتدريب العملي، موضحاً أن العدد الإجمالي للحالات التي تم الكشف عليها وعلاجها بلغ 2716 حالة، شملت 666 حالة من الحيوانات المختلفة وعدد 2050 ممثلة لحالات الدواجن والطيور.

وكانت قد نظمت جامعة الإسكندرية، ممثلة فى كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت جامعة الإسكندرية ، يوم الخميس الماضي قافلة طبية شاملة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ابو العلا الخيرية، وأسرة طبيب من أجلك بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لخدمة أهالي مركز كوم حمادة.

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