موعد التقديم فى المعاهد الصحية للقوات المسلحة 2023/ 2024 وشروط التقديم

زاد البحث عن موعد التقديم في المعاهد الصحية للقوات المسلحة 2023/ 2024، وذلك عقب تصديق الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع الجوي والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة على قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية الشعبة العلمية خلال العام الدراسي المقبل.

موعد التقديم في المعاهد الصحية للقوات المسلحة 2023/ 2024

أعلن الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع الجوي والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين (ذكورا، إناثا) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية خلال عامي (2021-2022) و(2022-2023) بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة اعتبارًا من يوم 29 يوليو 2023 حتى يوم 16 سبتمبر 2023.

ويحصل الخريج عقب مدة دراسة سنتين على رتبة الرقيب متطوع بالقوات المسلحة ويتدرج في الترقيات إلى رتب مختلفة، حيث يدرس نفس المناهج الدراسية المناظرة والتي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كافة محافظات الجمهورية ويحصل المتطوع على نفس الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقا للقوانين.

شروط التقديم في المعاهد الصحية للقوات المسلحة 2023/ 2024

يتوجب على المتقدمين للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للدراسة خلال العام الدراسي المقبل 2023/ 2024 أن تتوافر فيهم الشروط التالية، حيث يكون في موعد التقديم في المعاهد الصحية للقوات المسلحة 2023/ 2024:-

أن يكون الطالب المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية (علمي علوم).

أن يكون مجموع الطالب في الثانوية 55% مع تفضيل الطلاب الحاصلين على درجات أعلى في اللغة الإنجليزية.

ألا تقل سن الطالب المتقدم عن 17 سنة ولا تزيد على 21 سنة في أول أكتوبر المقبل.

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج ولا يسمح له بالزواج إلا عقب التخرج والحصول على مزاولة المهنة.

أن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت.

أن يجتاز الطالب اختبارات (طبية، نفسية، لغة إنجليزية، لياقة بدنية، كشف طبي، التحاليل الطبية،…).

الحصول على موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة.

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