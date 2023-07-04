محمد الباز: القوات المسلحة أكثر مؤسسات الدولة انضباطًا

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن القوات المسلحة مؤسسة منضبطة بشكل كامل، بل إنها أكثر المؤسسات في الدولة محاسبة لأفرادها إن أخطأوا سواء داخل الجيش أو في الحياة المدنية.

وأكد خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لا يصح الخدش في القوات المسلحة وهي أكثر المؤسسات انضباطًا في محاسبة المخطئين.

وأضاف: "الجيش هو من دعم ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، ولولا القوات المسلحة لا كان هيبقى فيه 25 يناير ولا 30 يونيو، لكن هناك رغبة طوال الوقت لإفساد العلاقة بين الجيش والشعب".