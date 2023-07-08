القوات المسلحة السودانية تعلن مقتل 20 من "الدعم السريع" فى أم درمان

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، السبت، عن أن قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية في أم درمان، أسفرت عن مقتل 20 شخصًا من قوات الدعم السريع وتدمير آليات قتالية.

وأضافت في بيان، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من قوات الدعم السريع، وتدمير عدد من الآليات القتالية.

وأكدت القوات المسلحة السودانية أن العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها.

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبدالله، بأن الجيش السوداني يواصل عمليات التمشيط ضد قوات الدعم السريع في الخرطوم وبحري وأم درمان.