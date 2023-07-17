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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"القبطية الإنجيلية": التحالف الوطنى للعمل التنموى يخدم الأسر الأكثر احتياجًا

أندريه زكي
أندريه زكي

أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، بدور الدولة في دعم العمل التنموي من خلال مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا. 

وقال زكي: "نثمن إقرار قانون التحالف الوطني، ونتوقع مستقبلًا أفضل للعمل التنموي في مصر من خلال مساعٍ جادة في خدمة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بجانب المساهمة في تلبية احتياجاتهم بالعمل الجاد والدءوب والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المجالات والأصعدة، وفي جميع أنحاء البلاد، للنهوض ببلادنا العزيزة".

وأضاف زكي: "نعتز ونفتخر بالدور الفعال للتحالف الوطني، والتدخل المؤثر في مساندة الدولة المصرية، وهي تجربة رائدة أبطالها من المصريين، التي جمعت بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تقديم الدعم بجميع أشكاله والمساعدات الاجتماعية المختلفة للمصريين".

كما شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في حفل تنصيب القس يسري إبراهيم راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالسراي في محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس مايكل أنور، رئيس مجلس الكنيسة.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي خطابًا خلال الحفل، مهنئًا في بداية كلمته القس يسري إبراهيم وشعب الكنيسة بتنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالسراي.

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "نصف الحقيقة هو أصل كل الشرور، والتزوير والشائعات هما الأسباب الرئيسية في سقوط الإنسان في الخطية".

أندريه زكي أندريه زكي إسطفانوس الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

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