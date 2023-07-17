ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سون هيونج يكشف أسباب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي

سون هيونج مين
سون هيونج مين

كشف النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن سبب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي.

وكانت التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق، إلى اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع سون هيونج مين في الصيف الحالي.

ولكن قوبلت هذه الرغبة بالرفض من قِبل سون هيونج مين، الذي فضّل الاستمرار مع توتنهام وخوض فترة الإعداد تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

 

سون هيونج مين يكشف سبب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصريحات سون هيونج مين، قائلًا: "الانتقال إلى السعودية؟ نعم لقد تلقيت عرضًا خلال الأسابيع الماضية، ولكنني لا أريد الرحيل عن توتنهام".

وأوضح: "المال مهم، ولكنني أعشق كرة القدم، وأحلم بمواصلة اللعب في الدوري الإنجليزي".

 

وتابع: "يذهب العديد من اللاعبين إلى السعودية في الوقت الحالي، إنه أمر مُثير للإعجاب".

وشدد: "ولكن يبقى حلمي هو الاستمرار هنا ومواصلة اللعب في الدوري الإنجليزي".

واختتم سون هيونج مين تصريحاته، قائلًا: "متحمس للموسم الجديد ونأمل أن نقدّم أداءً قويًا والتتويج بالألقاب".

ويتواجد معسكر فريق توتنهام في أستراليا، لخوض الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

وسيخوض فريق توتنهام عدة مواجهات ودية، أمام كل من: وست هام يونايتد، ليستر سيتي، ليون سيتي (سنغافورة)، شاختار دونتسيك، برشلونة (كأس خوان جامبر).

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 60 نقطة.

سون هيونج مين توتنهام توتنهام هوتسبير اتحاد جدة السعودي الدوري السعودي

الأكثر قراءة

عرض برج الزمالك المهجور للبيع.. و"الدستور" تكشف السبب الحقيقى لعدم تشغيله

مفاجآت فى قائمة الراحلين الأولية عن بيراميدز

الزيارة الأخيرة.. كواليس ساعات الرعب فى عقار عزبة مكاوى (صور)

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفر الشيخ (صور)

القصة الكاملة| ضرب جسر جزيرة القرم مجددًا يهدد روسيا.. وموسكو تتوعد أوكرانيا بالتصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟