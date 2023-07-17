سون هيونج يكشف أسباب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي

كشف النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن سبب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي.

وكانت التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق، إلى اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع سون هيونج مين في الصيف الحالي.

ولكن قوبلت هذه الرغبة بالرفض من قِبل سون هيونج مين، الذي فضّل الاستمرار مع توتنهام وخوض فترة الإعداد تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

سون هيونج مين يكشف سبب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصريحات سون هيونج مين، قائلًا: "الانتقال إلى السعودية؟ نعم لقد تلقيت عرضًا خلال الأسابيع الماضية، ولكنني لا أريد الرحيل عن توتنهام".

وأوضح: "المال مهم، ولكنني أعشق كرة القدم، وأحلم بمواصلة اللعب في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "يذهب العديد من اللاعبين إلى السعودية في الوقت الحالي، إنه أمر مُثير للإعجاب".

وشدد: "ولكن يبقى حلمي هو الاستمرار هنا ومواصلة اللعب في الدوري الإنجليزي".

واختتم سون هيونج مين تصريحاته، قائلًا: "متحمس للموسم الجديد ونأمل أن نقدّم أداءً قويًا والتتويج بالألقاب".

ويتواجد معسكر فريق توتنهام في أستراليا، لخوض الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

وسيخوض فريق توتنهام عدة مواجهات ودية، أمام كل من: وست هام يونايتد، ليستر سيتي، ليون سيتي (سنغافورة)، شاختار دونتسيك، برشلونة (كأس خوان جامبر).

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 60 نقطة.