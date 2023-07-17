جوندوجان: برشلونة حلمي منذ الصغر.. وتحية خاصة إلى تشافي

أعرب الألماني إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة الإسباني الجديد، عن سعادته بتحقيق حلمه طفولته بارتداء قميص البارسا.

وقال جوندوجان اليوم في مؤتمر تقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف النادي الكتالوني: “أشكر تشافي لأنه منذ اللحظة الأولى عند التحدث معه شعرت بأنها الخطوة الصحيحة”.

وأضاف: “أحب التحديات ولهذا السبب أنا هُنا رغم أنني في عمر معين لكنني جاهز وما زال لدي الكثير لأقدمه، أعتقد بأنني استطيع تعزيز الفريق، ما قدمه الفريق الموسم الماضي كان لا يُصدق”.

وواصل: “يوم مليء بالسعادة لي وللعائلة، كنا نشاهد البارسا في أخر عقدين وهذا يمثل لنا فخر وشرف، منذ أن كنت صغير كان حلمي اللعب في برشلونة، علي أن أكون صادقًا كنت قريب في وقت سابق لكن لم يحدث ذلك، لكن اليوم حدث، وأنا سعيد جدًا”.

وتابع: “لقد تحدثت مع ليفاندوفسكي بعد مباراة بولندا وألمانيا، وعندما بدأ الحديث عن النادي والمدينة استطعت أن أرى كيف أن عينيه تلمع ومدى إعجابه بوجوده في برشلونة، لم أكن بحاجة إلى الإقناع ولكن ذلك كانت رسالة قوية جداً منه”.

وعن كيفية إخباره بيب جوارديولا مدربه السابق في مانشستر سيتي برغبته في الانتقال برشلونة أجاب: “تحدثت معه عبر اتصال، كان مهم وأول شخص أخبرته وشكرته بما قدمه النادي لي خلال 7 سنوات، بيب أخذ الموضوع بحزن لكن ربما كان سعيد لأني انضممت لنادي الطفولة الذي يحبه، لذا تمنى لي كل التوفيق في المستقبل، ما زال هو مشجع لبرشلونة ويشاهد مبارياته، أخبرني عندما احتاج إلى أي شيء أن أخبره”.

وأتم: “أنا متحمس للغاية وسيمنحني ذلك القوة لأكون جزء من عودة برشلونة على المستوى الأوروبي، بفضل تشافي، نرى كيف يبني النادي أسس إيجابية للغاية، من خلال كرة قدم متوازنة مع بعض أساسيات النادي للنجاح مرة أخرى في أوروبا”.