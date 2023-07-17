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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد جهود القطاع المصرفى والإشادات الدولية به (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد جهود القطاع المصرفي.

جهود القطاع المصرفي:

 

الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطط التنمية.

 

التكيف مع المتغيرات المختلفة والصمود أمام التحديات والأزمات.

 

صمود صافي الاحتياطيات الدولية وكفاية عدد شهور تغطية الواردات.

 

زاد صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.4%.

 

حققت الودائع أرقامًا قياسية ليزيد الإجمالي بأكثر من 5 أضعاف.

 

بلغت الودائع 9.2 تريليون جنيه في مارس 2023.

 

وصل عدد بطاقات الائتمان إلى 5 ملايين بطاقة في ديسمبر 2022.

 

زيادة عدد فروع البنوك لتصل إلى 4649 فرعًا في مارس 2023.

 

إشادات دولية بالقطاع المصرفي 

 

وكالة فيتش تتوقع تحقيق نمو قوي في القطاع خلال 10 أعوام.

 

البنك الدولي: القطاع المصرفي قادر على الصمود أمام الأزمات.

 

الأمم المتحدة: مصر اتخذت عدة إجراءات لتمويل المشروعات الصغيرة.

 

ستاندرد آند بورز: القطاع المصرفي يتمتع بسيولة محلية قوية.

 

موديز: هيكل التمويل لدى البنوك المصرية يتسم بالاستقرار.

 

اكسفورد: التنظيم المالي الدقيق ساعد في إنشاء نظام مصرفي قوي.

 

صندوق النقد: القطاع يستمر في إظهار قدرته على الصمود.

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