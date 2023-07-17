لا تزال التكهنات مستمرة بشأن مستقبل النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ربطت اسم رياض محرز بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، في ظل وجود عرض من الدوري السعودي.

وكان فريق أهلي جدة السعودي قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات رياض محرز في الصيف الحالي.

تحرك من وكلاء رياض محرز لحسم مصيره مع مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن وكلاء رياض محرز طلبوا الدخول في مفاوضات مع إدارة مانشستر سيتي، من أجل حسم مصير اللاعب الجزائري.

وأشار الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه على "تويتر"، إلى عقد محادثات بين وكلاء رياض محرز ومانشستر سيتي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتظر الطرفان تقديم إدارة أهلي جدة السعودي عرضًا رسميًا لضم رياض محرز، ومناقشة تفاصيل العقد لحسم مصير اللاعب في الصيف الحالي.

وتألق رياض محرز رفقة مانشستر سيتي في الموسم الماضي 2022-2023، حيث شارك في 47 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 15 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وساهم رياض محرز في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).