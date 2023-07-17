حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم 11.5 كيلو "حشيش" في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيس، ومصادرة المضبوطات.

كما قررت إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي؛ لإعداد تقرير حولها وحول نوعية المخدر وكميته، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كانت مباحث دار السلام ألقت القبض على 3 متهمين لتورطهم في الاتحار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 11,500 كيلو جرام ، طبنجة، رشاش، بندقية خرطوش ، 6 فرد خرطوش، طبنجتين صوت، مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.