زمزم: إقرار البرلمان لقانون التحالف الوطني مرحلة مهمة من مراحل ازدهار العمل الأهلي

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن إقرار البرلمان أو الموافقة النهائية على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعد مرحلة هامة من مراحل ازدهار وتطوير العمل الأهلي التنموي المصري.

وأضاف لـ"الدستور" أن العمل الأهلي بفضل إيمان القيادة السياسية بأهمية دوره في بناء الجمهورية الجديدة حظي بدعم غير مسبوق خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى القيام بدوره بشكل أفضل، سواء من خلال إشراكه في المشروعات أو بالتيسير له لتحقيق الأهداف القومية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، علاوة على تخصيص عام كامل له وهو 2022، ثم الدعوة للقضاء على أهم مشكلاته ومنها ازدواجية المعايير والتنفيذ ما بين المؤسسات الكبرى واستهداف ذات الأسر وحرمان الأسر الأخرى، كذلك غياب التنسيق ما بين المؤسسات في إدارة الجمعيات، وهو ما كانت تعاني منه الجمعيات الكبرى في مصر.

وأضاف، أن دعوة الرئيس لتكوين التحالف الوطني في مارس 2022 جاءت حسما لهذه المشاكل ودعما لوصول العمل الأهلي التنموي إلى المسار الصحيح لتحقيق الأهداف التنموية ورؤية مصر 2030 والارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية تمهيدا لدخولها جنبا إلى جنبا مع الشرائح الأخرى.

وأشار إلى أن اقرار القانون يأتي أيضا تأكيدا على أهمية الدور الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة الماضية وما قام به من مشروعات وخدمات ضخمة، كما أن القانون الجديد يعمل على القيم التى يحتاجها المجتمع المصري وابرزها ما أكده القانون في مادته الثالثة فى ان التحالف يستهدف دعم وروح التطوع لدى الشباب وهي قيمة من القيم المجتمعية التي كثيرا ما كنا نعمل عليها للاستفادة بقدرات الشباب في دعم الأسر الأولى بالرعاية.