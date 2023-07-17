روسيا تُغلق البحر الأسود وتسحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، غلق الممر الإنساني في البحر الأسود وسحب موسكو الضمانات الأمنية التي كانت ممنوحة لشحنات الحبوب.

يأتي هذا بعد إعلان الكرملين في وقت سابق، اليوم، انتهاء العمل باتفاقية الحبوب التي توصلت إليها روسيا مع أوكرانيا في يوليو 2022 بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، وتسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مقابل تخفيف العقوبات الغربية عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن قرار غلق الممر الإنساني في البحر الأسود يأتي بعد الإعلان عن توقف "مبادرة البحر الأسود" عن العمل اعتبارًا من غد الثلاثاء.

وبحسب القرار الروسي تسحب موسكو ضمانات سلامة الملاحة وتغلق الممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.

إدانات غربية لوقف اتفاقية الحبوب

كانت ألمانيا دعت روسيا إلى استمرار العمل باتفاقية الحبوب، نظرًا لأهميتها للأمن الغذائي العالمي، محذرة من خطورة هذه الخطوة على الدول الفقيرة.

كما أدانت المفوضية الأوروبية تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، محذرة من تبعات تلك الخطوة.