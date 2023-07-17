أردوغان يتعهد بالعمل مع بوتين لعودة اتفاق الحبوب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، عن فشل الجهود الدبلوماسية لتمديد اتفاق الحبوب مع روسيا، مشيرًا إلى أن الصفقة "ذهبت مع التاريخ".

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك بإسطنبول قبل توجهه إلى السعودية، إنه سيتواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند العودة من الجولة الخليجية لبحث المسألة، مشيرًا إلى أن الأخير يريد تمديد صفقة الحبوب.

وأضاف أردوغان: "رغم التصريحات الرسمية الروسية، اليوم، سنواصل جهودنا الدبلوماسية، والمساعي لتمديد الاتفاق، وسيتواصل وزراؤنا ومسئولونا مع المسئولين في كل من روسيا وأوكرانيا".

وأوضح الرئيس التركي أنه تم حتى الآن تصدير 33 مليون طن من الحبوب عبر اتفاقية البحر الأسود.

واعلن الكرملين، في وقت سابق اليوم، عن انتهاء العمل باتفاقية الحبوب، مشيرًا إلى أنه لم يتم تنفيذ الشروط التي طلبتها روسيا لتمديد الاتفاق.