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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضرورية للأمن الغذائي.. ألمانيا تدعو روسيا للعودة لاتفاقية الحبوب

اتفاقية الحبوب
اتفاقية الحبوب

حثت ألمانيا روسيا،  اليوم الاثنين، على العودة إلى لاتفاقية الحبوب مع أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ضرورية للأمن الغذائي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان، "نواصل دعوة روسيا للسماح بمزيد من تمديد صفقة الحبوب، مضيفة لا ينبغي أن يدور الصراع على حساب أفقر الناس على هذا الكوكب"، وذلك وفق صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وأبلغت روسيا أوكرانيا رسميًا، اليوم عبر السفارة الروسية في مينسك، بأنها تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب في البحر الأسود.

وقال سفير موسكو في بيلاروسيا، بوريس غريزلوف، إنه تم إرسال مذكرة من السفارة إلى أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية، وأن الصفقة ستنتهي اعتبارًا من غدا الثلاثاء، 18 يوليو.

روسيا المانيا الحبوب الاوكرانية صفقة

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