ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسماء مخلوف: ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات القومية للمرحلة العاجلة بالسويس الجديدة

المهندسة أسماء مخلوف
المهندسة أسماء مخلوف

أعلنت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة  السويس الجديدة، عن ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة العاجلة والتي تقع على مساحة 300 فدان، مُشيرًة إلى أن معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لمشروع “سكن لكل المصريين”  لعدد 86 عمارة  بلغ 62 ٪. 

وتابعت “مخلوف” أنه فيما يخص قطاع البنية التحتية، بلغت معدلات الإنجاز في مشروعات قطاع المياه  نحو 30 ٪، وفي قطاع الصرف بلغت نحو 71 ٪، فيما وصلت نسبة الإنجاز للسوق التجاري الجاري  تنفيذه بواقع 8 محلات نسبة 72 ٪.

كما أكدت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، على الشركات المنفذة يضرورة  الالتزام بالمواصفات والاشتراطات العامه  و بالبرامج الزمنيه المحدده  على تنفيذ خطة شاملة لتطوير مدينة السويس الجديدة، 

وأفادت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أنه وفقا للخطة الدولة والجهاز تعمل الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير المرافق الرياضية والثقافية في المدينة، وتوفير الحدائق والمناطق الخضراء لتحسين جودة الحياة في المدينةكما تستهدف هذه المراحل إلى تحسين جودة الحياة في مدينة السويس الجديدة، وتطويرها لتصبح مدينة متطورة ومتكاملة

ارتفاع انجاز للمرحلة العاجلة السويس الجديدة

الأكثر قراءة

النيابة تحجز مالك الطابق الأرضى فى عقار حدائق القبة المنهار

مفاجآت فى قائمة الراحلين الأولية عن بيراميدز

ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفر الشيخ (صور)

ارتفاع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ9

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2023.. ومواعيد والأوراق المطلوبة للتقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟