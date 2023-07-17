أسماء مخلوف: ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات القومية للمرحلة العاجلة بالسويس الجديدة

أعلنت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عن ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة العاجلة والتي تقع على مساحة 300 فدان، مُشيرًة إلى أن معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لمشروع “سكن لكل المصريين” لعدد 86 عمارة بلغ 62 ٪.

وتابعت “مخلوف” أنه فيما يخص قطاع البنية التحتية، بلغت معدلات الإنجاز في مشروعات قطاع المياه نحو 30 ٪، وفي قطاع الصرف بلغت نحو 71 ٪، فيما وصلت نسبة الإنجاز للسوق التجاري الجاري تنفيذه بواقع 8 محلات نسبة 72 ٪.

كما أكدت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، على الشركات المنفذة يضرورة الالتزام بالمواصفات والاشتراطات العامه و بالبرامج الزمنيه المحدده على تنفيذ خطة شاملة لتطوير مدينة السويس الجديدة،

وأفادت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أنه وفقا للخطة الدولة والجهاز تعمل الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير المرافق الرياضية والثقافية في المدينة، وتوفير الحدائق والمناطق الخضراء لتحسين جودة الحياة في المدينةكما تستهدف هذه المراحل إلى تحسين جودة الحياة في مدينة السويس الجديدة، وتطويرها لتصبح مدينة متطورة ومتكاملة