الطالبة فاطمة الزهراء: “تكريمي من الوزير أسعدني كثيرا ورفع من روحي المعنوية”

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بذوى القدرات الخاصة، وتقوم وزارة التربية والتعليم دائمًا بتكريم أولادها من الطلاب المتفوقين رياضيا.

لذلك كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الطالبة فاطمة الزهراء التى تربعت على عرش البطولة البارالمبية بفرنسا وفازت بالمركز الأول على مستوى العالم وحصلت على ميداليتين ذهبيتين فى بطولة العدو 1500 متر و800 متر بجدارة متخطية عدد ٧٩ دولة مشاركة على مستوى العالم فى البطولة.

وقالت الطالبة فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سعيدة بتكريم الوزير لى وقال لى أنتى بطلة وهذا ما أسعدنى كثيرًا ورفع من روحى المعنوية".

وأضافت الطالبة: يوجد اهتمام ملحوظ من الدولة وكل المسئولين بذوى القدرات الخاصة ودائمًا أى تكريم يجعلنى لدى طاقة فى أن أكمل.

وأكدت أن الداعم الأول لها فى مشوارها هو أسرتها، مؤكدة أنهم يوفرون لها كل سبل الراحة ويشجعونها دائمًا على خوض البطولات.

وكان قد أوضح الدكتور رضا حجازى أن أبناءه الطلاب ذوى القدرات الخاصة يمثلون فخرًا لمصر كلها فهم مثال للتحدي والإرادة، موضحًا أنهم أثبتوا للعالم كله أنه بالتحدي والعزيمة والإرادة لا وجود للمستحيل، مشيرًا إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم بدعم ومساندة وتشجيع أبنائها من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وإمدادهم بالتنمية المعرفية والمهنية وإعدادهم لمواجهة الحياة العملية، وإكسابهم المهارات التي تلائم قدراتهم، معربًا عن شكره وتقديره للقيادات التعليمية، وقيادات التربية الخاصة بالوزارة، وكل من ساهم فى دعمهم وتشجيعهم حتى وصولهم لهذا التألق والتميز.

وخلال اللقاء، جرى حوار بين الدكتور الوزير وفاطمة الزهراء، تناولت فيه المسابقة والتحديات التي واجهتها في التفوق على المشاركين من جميع أنحاء العالم، كما تحدثت عن شعورها عند الإعلان عن فوزها بالمركز الأول عالميًا، وتأثرها الوطني عند رفع علم مصر.