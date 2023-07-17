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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 160 مليون جنيه.. وزير الصحة يضع حجر أساس مستشفى الرمد بقنا

وزير الصحة
وزير الصحة

وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الإثنين، حجر الأساس لمشروع إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا، بتبرع من مجموعة المرزوق بالكويت الشقيق.

وقال الوزير، إن مستشفى الرمد يقع على مساحة ٤٤٢٨ م٢، وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال الإنشاءات والتشطيب فقط ١٦٠ مليون جنيه، كما سيتم تجهيز المستشفى بكل الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدماتها التخصصية لأهالي المحافظة بعد أن توقفت عن العمل منذ ٢٠١٥.


ولفت إلى أهمية إعادة تشغيل مستشفى الرمد  بعد تأهيلها كونها المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمة الرمد لأبناء المحافظة، فأعمال الإحلال والتجديد تعد نقلة مهمة في طريق تقديم الخدمات الطبية الدقيقة بالمحافظة بما يسهل على المواطن حصوله على الخدمة الطبية اللازمة دون عناء، مقدما الشكر إلى آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة على جهودهم في دعم القطاع الصحي بمحافظة قنا.

وأكد أن تبرعات آل المرزوق في عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة تجسد القيم النبيلة والسامية وسعيهم الكبير إلى ميادين الخير والعمل الإنساني.

أهالي المحافظة أحمد سعفان احلال وتجديد أحمد عبدالماجد اشرف الداودي أشرف الداودي محافظ قنا

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