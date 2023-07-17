على جمعة: لدينا طفرة فى العمل المجتمعى خلال المرحلة الحالية

ثمنت مؤسسة "مصر الخير" إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من مجلس النواب لتعظيم وتعزيز دور العمل الأهلي في القرى المصرية، مؤكدة أن القانون يعيد نظرية التوازن بالمجتمع في ظل التحديات الاقتصادية.

وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، أن إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيؤدي إلى طفرة في العمل الأهلي المجتمعي، خلال المرحلة الحالية، خاصة مع الجهد الكبير الذى تقدمه مؤسسات المجتمع المدني خلال تلك الفترة في ظل التطور الذي تشهده البلاد، مثمناً كل الجهود لدفع عجلة التنمية.

وأشار إلى أن مؤسسة "مصر الخير" تأتي في مقدمة مؤسسات المجتمع المدني، التي دعمت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جميع أنشطته منذ توقيع ميثاق التحالف العام الماضي بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني لتعزيز إمكاناته ودعمه لخدمة المجتمع.

وأكد أن التحالف الوطنى منذ إطلاقه قد أرسى العديد من المعايير الهامة التى تضمن الوصول بخدمات المجتمع المدني لكل المحافظات المصرية بشكل منظم وفقاً لقواعد البيانات المتاحة للتحالف الوطني.

من جانبه قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، عن القانون يمثل نقلة نوعية ورائدة للاستفادة من جهود العمل الأهلي على جميع الأصعدة التنموية وأن مؤسسة مصر الخير بما تملكه من باع كبير في العمل المدني كانت من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي انضمت للتحالف في مبادراته المختلفة الخدمية والتنموية، حيث يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هو التحالف الأول من نوعه على مستوى مصر بما يضمه من كيانات كبيرة كالاتحاد العام للجمعيات وكل الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة التأثير الواضح والتجارب الناجحة في دعم الأسر الأكثر احتياجاً في كل ربوع مصر.

وأشار إلى أن إقرار القانون سيساهم في تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع لإحداث نقلة نوعية حقيقية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة عن طريق الخبرات والمشروعات التطوعية التنموية لتقديم أداء أفضل للخدمات العامة وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد رفاعي، أن تلك المرحلة هامة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري للسير نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري، مضيفًا أن القانون استجاب لطموحات المجتمع المدني المصري في وضع إطار له يدعم جهوده لتحقيق الأهداف القومية.