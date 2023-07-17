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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سفير كندا بالقاهرة: مصر قدمت نموذجًا بقيادتها مؤتمر المناخ COP27

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال لويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، إن مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، الموقع مع وزيرة التعاون الدولي، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي في إطار التعاون القائم بين مصر وكندا.

وأكد دوماس، خلال كلمته أثناء توقيع الاتفاقية، أنهم سعداء بالتعاون مع منظمة «فاو» لتحقيق الأهداف والرؤية المشتركة بين البلدين لتحقيق التنمية، والبناء على التعاون المثمر في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بقيادة مصر ودورها في تنظيم مؤتمر المناخ COP27.

ويعزز المشروع تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجًا في مصر، عن طريق تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات الزراعية والأغذية الزراعية، وذلك في محافظات أسوان والبحيرة وكفرالشيخ، ويستمر تنفيذه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2023- 2027.

ويحقق عدد من الأهداف من بينها تعزيز قدرة 4536 مزارعًا على التكيف مع التغيرات المناخية من صغار المزارعين والمزارعات مع تغير المناخ مع زيادة إنتاجهم الزراعي وإنتاجيتهم، من خلال تبني التكنولوجيات والممارسات المُبتكرة والمطورة للزراعة الذكية مناخيًا، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي للأنظمة الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة، كاستراتيجية للتكيف مع تغير المناخ مع التركيز على التربة وصحة النبات، وتهيئة بيئة تمكينية لدمج التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتكنولوجيات والممارسات المعتمدة على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي مع نظم الأغذية الزراعية المحلية، ليستفيد منها عدد 144 مجتمعًا ريفيًا على الأقل.

لويس دوماس تعزيز الزراعة الزراعة الذكية التنوع البيولوجي المجتمعات الريفية التنوع البيولوجي الزراعي

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