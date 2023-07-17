إصابة 4 فى اندلاع حريق بعقار شمال أسوان

اندلع حريق بأحد طوابق عقار التأمينات الاجتماعية بمنطقة الزهور بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسيارات الإطفاء أيضًا للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق بالطابق الأرضي بمبنى التأمينات الاجتماعية فى منطقة الزهور بمدينة كوم أمبو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين أن المصابين هم حالات اختناق فقط إثر الحريق، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وانتقل رجال الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو برئاسة النقيب محمد غريب للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين المتواجدين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.