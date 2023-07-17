وزارة العمل :" سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات الأسكندرية

اطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل مبادرة سلامتك تهمنا بمديرية العمل بالاسكندرية ، وذلك بقاعة فندق شيراتون المنتزه ، بحضور ممثلي 25 شركة، و 200 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من انشطة وقطاعات مختلفة تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة .

واوضحت الوزارة في بيان لها ، انها تلقت تقريراً من محمد كمال مدير مديرية عمل الاسكندرية ، أوضح فيه انه تم خلال المباردة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية ، كما قامت المهندسة غاده ابراهيم رئيس الاداره المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة بالقاء كلمة الادارة مشيرة إلى الدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي العمالة البشرية والمنشآت من الحوادث ودور الادارة في إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا وذلك لتوعيه العمال باهمية السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة السلامة علي مستوي الجمهورية .

واضاف مدير المديرية : قام بإلقاء المحاضرة الأولى في المباردة المهندس مدحت كامل من الاداره المركزية للسلامه والصحه المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الاجهزة الوظيفية للسلامة ،وما هي القواعد والإجراءات اللازمه لتدريبهم ، وما هو دور كل من لجنه السلامه والجهاز الوظيفي للسلامه في الحفاظ علي العمال من الحوادث والاصابات والحفاظ علي المنشآت وراس المال وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج والدخل للعاملين ، كما قام المهندس محمد حسن من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي اسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها ، كما القت المحاضرة الثالثة المهندسة شيرين يونس مدير ادارة السلامة بالاسكندريه حول التشريعات والقوانين والقرارات المنظمه للسلامة الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لقانون العمل 12 لسنه 2003.

