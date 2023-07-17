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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال تطوير وصيانة قطاع المدن الجامعية

جنب من الجولة
جنب من الجولة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة وضعت خطة شاملة؛ لإجراء أعمال الصيانة لمباني المدينة الجامعية، والانتهاء منها خلال الأجازة الصيفية، تشمل الانتهاء من أعمال ترميم المباني والإنشاءات، ومراجعة الأثاث، ومنظومة الإطفاء، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة مبانيها؛ للحفاظ على سلامة الطلاب، والمنشآت الجامعية، وتجهيزاتها للعام الدراسي الجديد 2023- 2024.

وأجرى الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية في قطاع المدن الجامعية، شملت الوحدة السكنية (ب)، ووحدة الإسكان الفاخر (2) مبنى (و)؛ للتأكد من سير أعمال التطوير والصيانة والإصلاح بشكلٍ صحيح؛ استعداداً للعام الدراسي القادم 2023/ 2024م.

رافقه خلال الجولة محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، وعماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية (طلاب)، والأستاذ محمد عزت وكيل المدينة، والأستاذ علاء خلف مدير إدارة الصيانة بالمدينة، والأستاذ هاني عبد العزيز  رئيس وحدة النجارة بالمدينة، والأستاذ محمود فرغلي رئيس الوحدة السكنية (ب)، والأستاذ عبد اللطيف حسن رئيس وحدة الإسكان الفاخر (2) مبنى (و)، والأستاذ أشرف الطوبجي مدير إدارة الأمن بالمدن الجامعية، وعدد من العاملين، ومشرفي الوحدات السكنية، ومقاولي البناء القائمين بأعمال الترميم والصيانة بالمدن الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى،  حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الراحة، وتقديم أفضل الخدمات للطلاب أثناء إقامتهم بالمدينة، بما يساعدهم على النجاح والتفوق، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم بمباني المدينة، وإصلاح تلفيات الأثاث بغرف نوم الطلاب؛ لتوفير الراحة، والحفاظ على المتعلقات الشخصية للطلاب، و تطوير خدمات المطاعم التي تقدمها الجامعة للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية؛ بحيث توفر لهم جميع احتياجاتهم من الوجبات الجاهزة بدلاً من قيامهم بشراء بعض احتياجاتهم الغذائية من الخارج.

جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
إستعدادا للعام الدراسى الاجازة الصيفية الإنتهاء من أعمال التعليم والطلاب الدكتور أحمد المنشاوى السلامة المهنية المتعلقات الشخصية المدينة الجامعية بالمدن الجامعية جامعة أسيوط

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