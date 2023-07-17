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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الباليهات الكلاسيكية والرقص الحديث لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية.. غدا

بالية تنمية المواهب
بالية تنمية المواهب

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لطلاب فصول البالية بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر وتدريب أحمد سعيد وسعيد محسن وذلك في  الثامنة والنصف مساء غدا الثلاثاء بمعهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مشاهد من أهم الأعمال الكلاسيكية والمعاصرة والرقص الحديث منها بحيرة البجع، استمر وارقص، افتتاحية مارش من كسارة البندق، القرصان، الجمال النائم، فالس الزهور، فالس من الحوريات وتنويعات على لابايادير.

 

الأعمال الكلاسيكية الأوبرا المصرية الثلاثاء الدكتور خالد داغر الكلاسيكية الموسيقى العربية

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