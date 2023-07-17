ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتقديم الرعاية الطبية لعدد من الحالات المرضية

محافظ الفيوم يوجه
محافظ الفيوم يوجه بتقديم الرعاية الطبية

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عددا من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

 

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتيرعام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والأستاذة حمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة،  ورئيس مركز ومدينة الفيوم، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

 

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لمطلب عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بمناطق مختلفة بمركز ومدينة الفيوم، بشأن توفير سكن بديل لهم نظراً لتدهور الحالة الإنشائية لمحل سكنهم الحالي، في ظل ظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم بدراسة الحالات المستحقة وبحث إمكانية توفير شقق سكنية لهم.

 

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإنهاء إجراءات ترخيص كشك لأحد المواطنين الأولى بالرعاية علي أطراف مدينة الفيوم.

 

وفي قطاع الصحة وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتقديم الدعم الطبي لعدد من الحالات المرضية وعمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لهم، بالإضافة لتوفير العلاج لبعض الحالات المرضية المستحقة، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث عدد من الحالات الأولى بالرعاية، لتوفيرمعاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

 

 

IMG-20230717-WA0005
IMG-20230717-WA0005
IMG-20230717-WA0004
IMG-20230717-WA0004
محافظ الفيوم يوجه بتقديم الرعاية الطبية الحالات المرضية وتوفير فرص عمل للشباب

الأكثر قراءة

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

موعد نزول مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»