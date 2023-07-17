محافظ الفيوم يوجه بتقديم الرعاية الطبية لعدد من الحالات المرضية

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عددا من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتيرعام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والأستاذة حمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لمطلب عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بمناطق مختلفة بمركز ومدينة الفيوم، بشأن توفير سكن بديل لهم نظراً لتدهور الحالة الإنشائية لمحل سكنهم الحالي، في ظل ظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم بدراسة الحالات المستحقة وبحث إمكانية توفير شقق سكنية لهم.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإنهاء إجراءات ترخيص كشك لأحد المواطنين الأولى بالرعاية علي أطراف مدينة الفيوم.

وفي قطاع الصحة وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتقديم الدعم الطبي لعدد من الحالات المرضية وعمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لهم، بالإضافة لتوفير العلاج لبعض الحالات المرضية المستحقة، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث عدد من الحالات الأولى بالرعاية، لتوفيرمعاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

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