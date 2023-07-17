ارتفاع أسعار القمح عالميًا بنسبة 6.7 % بعد وقف روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب

ارتفعت أسعار القمح عالميًا، اليوم الإثنين، بعد إعلان الكرملين وقف روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود، بحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية.

ويهدف الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022، إلى التخفيف من أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان في ظل الحرب الدائرة بين موسكو في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أنه تم تمديد اتفاق الحبوب عدة مرات، ولكن كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته اليوم، فيما قالت روسيا منذ شهور إن شروط تمديد الاتفاق لم تتحقق ولم يتم الالتزام بها.

وقال الكرملين إن الصفقة "انتهت بحكم الأمر الواقع".