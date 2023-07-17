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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أسعار القمح عالميًا بنسبة 6.7 % بعد وقف روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب

الحبوب
الحبوب

ارتفعت أسعار القمح عالميًا، اليوم الإثنين، بعد إعلان الكرملين وقف روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود، بحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية.

ويهدف الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022، إلى التخفيف من أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان في ظل الحرب الدائرة بين موسكو في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أنه تم تمديد اتفاق الحبوب عدة مرات، ولكن كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته اليوم، فيما قالت روسيا منذ شهور إن شروط تمديد الاتفاق لم تتحقق ولم يتم الالتزام بها.

وقال الكرملين إن الصفقة "انتهت بحكم الأمر الواقع".

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الكرملين: روسيا ستعود لاتفاق تصدير الحبوب بمجرد تلبية مطالبها

 

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"أسوشيتيد برس": "اتفاق الحبوب" بالغ الأهمية للدول الفقيرة.. وتداعيات كارثية في حال وقفه

القمح أسعار الكرملين روسيا تيلجراف أسعار القمح الحبوب

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