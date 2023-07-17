الكرملين: روسيا ستعود لاتفاق تصدير الحبوب بمجرد تلبية مطالبها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن توقف صفقة الحبوب اليوم، مؤكدًا على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا أبلغت رسميًا اليوم كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".

وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد، في الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، على أنه إذا لم ينفذ الجزء الروسي صفقة الحبوب، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها.

وقد تم التوصل إلى صفقة الحبوب بمبادرة من أنقرة، وباتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث تنص الاتفاقية على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.