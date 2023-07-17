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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بداية انعقاد اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان اختبارات القدرات للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو سامي عميد الكلية، حيث يقوم كل طالب بالدخول على موقع التنسيق والتسجيل في الاختبارات التي يرغب بها على الرابط التالى:
http://tansik.egypt.gov.eg 

وتتضمن مراحل أداء اختبارات القدرات مرحلة مراجعة البيانات والحصول على كود الدفع، مرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار، بالكلية (اليوم والساعة) ثم معرفة نتيجة الاختبار وذلك من خلال الرابط التالي :
http://kodrat.helwan.edu.eg/

وتنقسم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة الي اختبار (الفنون) ويتضمن اختبار رسم واختبار تصميم، وكذلك اختبار (العمارة) ويتضمن اختبار رسم معماري واختبار التشكيل والابتكار. 

وتكون مدة الاختبارات ساعتين ونصف فقط، والأدوات المطلوبة هي الأقلام الرصاص بدرجاتها وممحاة وأقلام الفلوماستر وألوان خشبية وأدوات هندسية، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 60 ٪ من إجمالي جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله علي لائق.

أداء اختبارات القدرات اختبارات القدرات البيانات الالكتروني السيد قنديل رئيس السداد الإلكتروني الفنون الجميلة

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