ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التحالف الوطنى للعمل الأهلى: صرف تعويضات عاجلة لأسر عقار حدائق القبة

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

في تحرك فوري وعاجل، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار في حدائق القبة بمحافظة القاهرة صباح اليوم.

صرف تعويضات عاجلة

تلتزم الجهة المسئولة في التحالف الوطني بصرف تعويضات مادية عاجلة للأسر المتضررة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة التي تعيشها هذه الأسر في ظل هذه الظروف الصعبة. ستُصرف تعويضات قدرها 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي، بينما ستُصرف مبلغ 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار.

الدعم المكثف للأسر المتضررة

على الفور، تحركت فرق المتطوعين التابعين للتحالف الوطني بشكل مكثف بمجرد وقوع الحادث، بهدف تقديم الدعم الشامل واللازم لأسر الضحايا والمصابين من جراء انهيار العقار في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة. يتمتع هؤلاء المتطوعون بخبرة ومعرفة تساعدهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين.

التعازى لأسر الضحايا والدعاء للمصابين

يتقدم التحالف الوطني بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين فقدوا أحباءهم جراء هذه المأساة الحزينة. كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وندعو لهم بالشفاء التام والعودة السريعة إلى صحتهم وحياتهم الطبيعية.

أُبلغت غرفة النجدة بالقاهرة بوقوع انهيار عقار مكون من الطابق الأرضي و4 طوابق في منطقة حدائق القبة. استجابت قوات الحماية المدنية والشرطة فورًا للبلاغ، وانتقلت إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة اللازمة. تم توجيه سيارتي إسعاف لنقل المصابين وتم تجهيز معدات لرفع الأنقاض بهدف التعامل مع الحادث.

الأكثر قراءة

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

موعد نزول مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»