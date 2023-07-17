التحالف الوطنى للعمل الأهلى: صرف تعويضات عاجلة لأسر عقار حدائق القبة

في تحرك فوري وعاجل، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار في حدائق القبة بمحافظة القاهرة صباح اليوم.

صرف تعويضات عاجلة

تلتزم الجهة المسئولة في التحالف الوطني بصرف تعويضات مادية عاجلة للأسر المتضررة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة التي تعيشها هذه الأسر في ظل هذه الظروف الصعبة. ستُصرف تعويضات قدرها 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي، بينما ستُصرف مبلغ 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار.

الدعم المكثف للأسر المتضررة

على الفور، تحركت فرق المتطوعين التابعين للتحالف الوطني بشكل مكثف بمجرد وقوع الحادث، بهدف تقديم الدعم الشامل واللازم لأسر الضحايا والمصابين من جراء انهيار العقار في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة. يتمتع هؤلاء المتطوعون بخبرة ومعرفة تساعدهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين.

التعازى لأسر الضحايا والدعاء للمصابين

يتقدم التحالف الوطني بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين فقدوا أحباءهم جراء هذه المأساة الحزينة. كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وندعو لهم بالشفاء التام والعودة السريعة إلى صحتهم وحياتهم الطبيعية.

أُبلغت غرفة النجدة بالقاهرة بوقوع انهيار عقار مكون من الطابق الأرضي و4 طوابق في منطقة حدائق القبة. استجابت قوات الحماية المدنية والشرطة فورًا للبلاغ، وانتقلت إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة اللازمة. تم توجيه سيارتي إسعاف لنقل المصابين وتم تجهيز معدات لرفع الأنقاض بهدف التعامل مع الحادث.